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Про Джастіна Тімберлейка вийде документальний серіал на Apple TV

Ірина Маймур 03 листопада 2026
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Про Джастіна Тімберлейка вийде документальний серіал на Apple TV

У грудні 2026 року на Apple TV планують випустити чотирисерійний документальний проєкт про американського співака Джастіна Тімберлейка. У ньому, за даними ЗМІ, візьме участь Джанет Джексон, а сам артист прокоментує деякі заяви своєї колишньої дівчини Брітні Спірс. Про це повідомляє Variety.

За інформацією видання, режисером серіалу став Фішер Стівенс, який раніше працював із Тімберлейком над фільмом «Палмер» (2021).

Один зі співрозмовників Variety стверджує, що Джанет Джексон розповість у серіалі про їхній спільний виступ на Super Bowl 2004 року. Тоді під час шоу в перерві фінального матчу з американського футболу Тімберлейк зірвав частину сценічного костюма співачки, оголивши її груди перед телекамерами.

Прев'ю відео

Інцидент спричинив масштабний скандал. Найбільше репутаційних і професійних наслідків зазнала Джексон: її виступ на церемонії «Ґреммі» скасували, а пісні прибрали з ефірів низки радіостанцій і музичних телеканалів. У 2021 році Тімберлейк публічно перепросив перед нею та Брітні Спірс, визнавши, що його дії завдали їм шкоди.

За словами іншого джерела Variety, у документальному проєкті Тімберлейк також прокоментує деякі нещодавні висловлювання Брітні Спірс, з якою зустрічався на початку 2000-х. Які саме заяви обговорюватимуть, поки невідомо.

Офіційно Apple TV ще не анонсувала серіал. Його назву та точну дату прем'єри також не оголосили.

Фото на обкладинці: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
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