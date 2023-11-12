У Києві можна безкоштовно здати на утилізацію протерміновані ліки: де саме

У Києві запустили пілотний проєкт зі збору протермінованих ліків на безкоштовну утилізацію. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Ліки можна приносити у спеціальні урни у 30 закладах мережі «Аптек Доброго Дня».

Непридатні препарати ліцензована підрядна організація відправить на високотемпературне спалювання. Акція триватиме до 1 лютого.

«За даними Європейської федерації фармацевтичної промисловості, 3-8% усіх медикаментів з домашньої аптечки залишаються невикористаними. Лікарі суворо забороняють вживати протерміновані ліки та закликають переглядати домашні аптечки кожні півроку», — зазначають у Державній екологічній інспекції.

Перелік локацій, де можна здати ліки, можна дізнатися за QR-кодом на зображенні або за посиланням .

Раніше ми писали , що з 1 квітня більшість ліків в Україні можна буде купити лише за рецептом: як отримати Е-рецепт.