У Києві відкрили два нові заклади I Love Kebab: на Хрещатику та Контрактовій площі

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Наталія Габрух
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У Києві розпочали роботу два нові заклади мережі I Love Kebab – на Хрещатику та біля Контрактової площі. Про це повідомляє The Village Україна.

Заклад на Хрещатику відкрили 4 листопада на місці «Хлібного». На Контрактовій I Love Kebab з’явився 23 жовтня.

У меню закладів різні види кебабу: з куркою, свининою, тунцем або взагалі без мʼяса. Також в I Love Kebab можна спробувати легкі закуски та напої – айран, пиво, чай та каву.

«Суть концепції мережі в синхронізації з ритмом життя великого міста. Кожен гість може в будь-який момент швидко, зручно й смачно поїсти. Особливістю закладів є зручні посадкові місця, стильний інтер’єр та затишна атмосфера», – коментують в I Love Kebab.

I Love Kebab – це мережа закладів з кебабами, яку започаткували у Львові в 2017 році. По всій Україні працює близько 85 закладів, шість з них розташовані у Києві та області.

Ціни: кебаб — 130 грн, кебаб з тунцем — 135 грн, кебаб у булці — 130 грн, вегетаріанський кебаб — 110 грн, бокс із нагетсами й картоплею фрі — 145 грн, картопля фрі — 55 грн, сирні палички — 80 грн, айран — 60 грн, еспресо — 30 грн, капучино — 35 грн.

Адреса: вул. Хрещатик, 32, вул. Нижній Вал, 19/21

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00

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Опубліковано: 13 листопада 2023
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