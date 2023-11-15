Про проєкт ТЦ «Трипіль» від Aranchii Architects написало провідне архітектурне видання Arch Daily

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Ірина Маймур
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Про проєкт ТЦ «Трипіль» від київської архітектурної майстерні Aranchii Architects написав найвпливовіший архітектурний сайт світу ArchDaily.

Про це повідомив засновник студії Дмитро Аранчій.

ТЦ «Трипіль» потрапив у підбірку найцікавіших нереалізованих проєктів. Його мали почати будувати навесні 2022 року і вже завершити, зазначає Дмитро Аранчій. Проєкт був заскочений широкомасштабним вторгненням на стадії активної роботи над робочою документацією. Наразі роботи на паузі, замовник (Alterra Group) шукає рішення для реалізації задуму.

Нагадаємо, що ТЦ «Трипіль» планували звести в місті Українка на місці закинутих радянських недобудов спортивного призначення, у безпосередній близькості до міської набережної.

«Втілення має на меті не лише створити перший новий торговельний об‘єкт, що відповідає сучасним вимогам, у місті за часи Незалежности, а й надати мешканцям нові зручності у вигляді урбаністичної точки тяжіння з кафе, мініамфітеатром, скейт-рампою та благоустроєм з інсталяціями на тему трипільської культури знайденої вперше неподалік Вікентієм Хвойкою», — розповідав БЖ Дмитро Аранчій.

Візуалізації: Aranchii Architects

Опубліковано: 15 листопада 2023
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