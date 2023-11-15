У Львові встановили екодім із зеленим дахом для зимівлі безпритульних котів

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Ірина Маймур
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У просторі міського садівництва й городництва львівського парку «Залізна вода» встановили екобудиночок для котів.

Про це повідомили в громадській організації «Плато».

До виготовлення і встановлення котівниці долучилися ГО «Плато», відділ енергоменеджменту Львівської міськради, студенти Львівського вищого професійного художнього училища, а також школярі Ліцею № 80.

Наразі на території простору проживає шість безпритульних котів.

Аби створити для них комфортні умови для зимівлі, розробили проєкт дерев’яного каркасного будиночка із зеленим дахом екстенсивного типу. Стіни котівниці утеплили базальтовою ватою, а дах — застелили водозахисною мембраною, на яку пошарово виклали дренаж зі щебеню, агроволокно й родючий шар ґрунту.

Озеленили дім за допомогою трьох різновидів седумів — грунтопокривних рослин сукулентного типу, що накопичують вологу й не потребують особливого догляду.

Зелені дахи охолоджують і зволожують повітря, покращуючи локальний мікроклімат, а їхня рослинність очищує повітря, поглинаючи вуглекислий газ та інші шкідливі сполуки.

Облаштування зеленого даху позитивно впливає на енергоефективність дому з огляду термоізоляції. Та найголовніше — вони можуть затримувати до 90 % дощових опадів, зменшуючи навантаження на систему каналізації.

Раніше ми писали, що на Оболоні за ініціативи мешканців створили майданчик для вигулу собак.

Фото: «Плато»

Опубліковано: 15 листопада 2023
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