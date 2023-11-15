Залишити коня: пам’ятник Щорсу в Києві можуть демонтувати не повністю

Столична влада розглядає декілька варіантів демонтажу пам’ятника Щорсу.

Про це заявив у коментарі УП депутат Київради, радник міського голови Дмитро Білоцерковець.

«Зараз міські служби вивчають, яким чином технічно зняти цей монумент, бо він складний, важкий і демонтувати його буде не так просто, як може здаватися», — заявив Білоцерковець.

За словами депутата, технічно можливі два варіанти декомунізації: демонтаж усієї скульптури з конем або ж знесення тільки фігури військового ватажка більшовиків Щорса.

«За попередніми даними, технічно можливо розрізати саму статую Щорса і прибрати його з коня. На жаль, за таких умова більша частина «людини» не буде збережена − вдасться зберегти лише верхню частину. Цей бюст можливо зняти обережно і зберегти для переміщення в майбутній музей радянської окупації. Кінь же справді може залишитись на бульварі Тараса Шевченка. Коні ж не винні», — заявив Білоцерковець.

Коли саме проводитимуть демонтаж пам’ятника Щорсу, невідомо. Наразі триває робота з підбору інструментів і обладнання для цих робіт. Київська влада веде консультації щодо знесення з експертами, зокрема зі скульптором Володимиром Журавлем.

Раніше ми писали, що в Києві демонтували пам’ятник Пушкіну.

Фото: Олег Слабоспицький