Залишити коня: пам’ятник Щорсу в Києві можуть демонтувати не повністю

684
Ірина Маймур
share share

Столична влада розглядає декілька варіантів демонтажу пам’ятника Щорсу.

Про це заявив у коментарі УП депутат Київради, радник міського голови Дмитро Білоцерковець.

«Зараз міські служби вивчають, яким чином технічно зняти цей монумент, бо він складний, важкий і демонтувати його буде не так просто, як може здаватися», — заявив Білоцерковець.

За словами депутата, технічно можливі два варіанти декомунізації: демонтаж усієї скульптури з конем або ж знесення тільки фігури військового ватажка більшовиків Щорса.

«За попередніми даними, технічно можливо розрізати саму статую Щорса і прибрати його з коня. На жаль, за таких умова більша частина «людини» не буде збережена − вдасться зберегти лише верхню частину. Цей бюст можливо зняти обережно і зберегти для переміщення в майбутній музей радянської окупації. Кінь же справді може залишитись на бульварі Тараса Шевченка. Коні ж не винні», — заявив Білоцерковець.

Коли саме проводитимуть демонтаж пам’ятника Щорсу, невідомо. Наразі триває робота з підбору інструментів і обладнання для цих робіт. Київська влада веде консультації щодо знесення з експертами, зокрема зі скульптором Володимиром Журавлем.

Раніше ми писали, що в Києві демонтували пам’ятник Пушкіну.

Фото: Олег Слабоспицький

Опубліковано: 15 листопада 2023
share share
У Львові встановили екодім із зеленим дахом для зимівлі безпритульних котів У Львові встановили екодім із зеленим дахом для зимівлі безпритульних котів Біля Контрактової площі відкривають заклад стритфуду «Котлета по-київськи» Біля Контрактової площі відкривають заклад стритфуду «Котлета по-київськи» Активісти зупинили незаконні будівельні роботи біля «Будинку з комахами» Активісти зупинили незаконні будівельні роботи біля «Будинку з комахами» На станції метро «Вокзальна» замаскували оздоблення з комуністичною символікою На станції метро «Вокзальна» замаскували оздоблення з комуністичною символікою Біля ТРЦ Lavina Mall облаштують новорічний ярмарок та ковзанку Біля ТРЦ Lavina Mall облаштують новорічний ярмарок та ковзанку У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну У київському ТРЦ Blockbuster Mall відновить роботу супермаркет «Сільпо» у стилі мультфільму «Мавка» У київському ТРЦ Blockbuster Mall відновить роботу супермаркет «Сільпо» у стилі мультфільму «Мавка» На Київщині облаштували протирадіаційне укриття площею понад 1000 м² На Київщині облаштували протирадіаційне укриття площею понад 1000 м²
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.