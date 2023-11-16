Біля Львівської площі відреставрують історичну вивіску «Мисливець»

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Ірина Маймур
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Фонд «Має значення» відреставрує історичну вивіску «Мисливець» неподалік від Львівської площі.

Про це активісти повідомили в соцмережах.

Вивіска розташована за адресою провулок Нестерівський, 7.

Містяни зібрали на демонтаж, транспортування та реставраційні роботи 8000 гривень.

Фонд «Має значення» займається збереженням та відновленням столичної архітектурної спадщини.

Раніше ми писали, що фонд «Має значення» планує відновити історичну вивіску «Перукарня» на вулиці Почайнинська, 57–59.

Фото: фонд «Має значення»

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Опубліковано: 16 листопада 2023
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