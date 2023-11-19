На Солом'янці відкрили чебуречну від команди зі Львова

На Солом'янській, 16 розпочав роботу заклад "4 Чебуреки Prosecco Bar" з величезною кількістю різноманітних чебуреків та ігристим.

У ресторані готують 14 видів чебуреків та янтиків: з бараниною, з качкою по-пекінськи, з лисичками та білими грибами, з креветками і сиром та інші.

До чебуреків можна замовити різноманітні соуси.

Спеціально для закладу у Києві розробили чебурек з яблуками та корицею. 100% його вартості передають на ЗСУ.

Крім того, в меню є боули, супи та закуски. Можна замовити баклажановий крем-суп з печерицями, шурпу, бульйон, боули з куркою, телятиною, тунцем та веганський боул з тофу, грибами та овочами.

До чебуреків та інших страв пропонують вино (ціна на келих фрізанте стартує від 88 гривень), холодні та гарячі коктейлі, а також айран.

Перший 4 Чебуреки Prosecco Bar розпочав роботу у Львові 5 років тому. Нещодавно ще один заклад мережі розпочав роботу в Івано-Франківську.

Ціни: класичний чебурек — 84 гривні, чебурек або янтик з качкою по-пекінськи — 179 гривень, чебурек з тунцем — 95 гривень, чебурек з яблуком та корицею — 84 гривні, баклажановий крем-суп — 109 гривень, боул з куркою — 269 гривень, пахлава з медом та горіхами — 94 гривні, білий глінтвейн — 120 гривень, вино — від 88 гривень за келих.

Адреса: Солом'янська, 16

Instagram



