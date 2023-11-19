На Солом'янці відкрили чебуречну від команди зі Львова

326
Марія Банько
share share

На Солом'янській, 16 розпочав роботу заклад "4 Чебуреки Prosecco Bar" з величезною кількістю різноманітних чебуреків та ігристим.

У ресторані готують 14 видів чебуреків та янтиків: з бараниною, з качкою по-пекінськи, з лисичками та білими грибами, з креветками і сиром та інші.

До чебуреків можна замовити різноманітні соуси.

Спеціально для закладу у Києві розробили чебурек з яблуками та корицею. 100% його вартості передають на ЗСУ.

Крім того, в меню є боули, супи та закуски. Можна замовити баклажановий крем-суп з печерицями, шурпу, бульйон, боули з куркою, телятиною, тунцем та веганський боул з тофу, грибами та овочами.

До чебуреків та інших страв пропонують вино (ціна на келих фрізанте стартує від 88 гривень), холодні та гарячі коктейлі, а також айран.

Перший 4 Чебуреки Prosecco Bar розпочав роботу у Львові 5 років тому. Нещодавно ще один заклад мережі розпочав роботу в Івано-Франківську.

Ціни: класичний чебурек — 84 гривні, чебурек або янтик з качкою по-пекінськи — 179 гривень, чебурек з тунцем — 95 гривень, чебурек з яблуком та корицею — 84 гривні, баклажановий крем-суп — 109 гривень, боул з куркою — 269 гривень, пахлава з медом та горіхами — 94 гривні, білий глінтвейн — 120 гривень, вино — від 88 гривень за келих.

Адреса: Солом'янська, 16

Instagram


Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Опубліковано: 19 листопада 2023
share share
Жінка з Полтавщини утеплила будинок скляними пляшками Жінка з Полтавщини утеплила будинок скляними пляшками У Києві відкрили укриття на 800 людей зі спортзалом і навчальними класами У Києві відкрили укриття на 800 людей зі спортзалом і навчальними класами У Печерському районі малюють новий мурал: фото У Печерському районі малюють новий мурал: фото На Київщині вилікували 260-річний дуб і облаштували в ньому житло для птахів На Київщині вилікували 260-річний дуб і облаштували в ньому житло для птахів Книгарню-кав’ярню Book.ua відкрили на Золотих Воротах Книгарню-кав’ярню Book.ua відкрили на Золотих Воротах Фільм про виноробів «Поранена земля» переміг на іспанському бієнале Фільм про виноробів «Поранена земля» переміг на іспанському бієнале Осінній салат за рецептом від Марко Черветті Осінній салат за рецептом від Марко Черветті 7 причин поїхати у Кваси просто зараз 7 причин поїхати у Кваси просто зараз
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.