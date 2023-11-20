Активісти зібралися, щоб відмити від графіті памʼятку на Андріївському узвозі

881
Наталія Габрух
share share

19 листопада активісти зібралися, щоб відмити від графіті памʼятку на Андріївському узвозі, 18. Про це повідомляють в пам’яткоохоронній спільноті «Цегла».

Ініціаторкою акції виступила київська художниця Євгенія Козлянінова.

Зазначається, що до акції долучилося близько 20 киян, серед яких представники руху «Спадщина».

Йдеться про прибутковий будинок 1891 року, зведений за проектом відомого Київського архітектора Андрія - Фердінанда Краусса. У вересні цього року суд зобов’язав власника пам’ятки укласти охоронний договір, щоб зберегти будівлю.

Раніше ми писали, що активісти зупинили незаконні будівельні роботи біля «Будинку з комахами».

Фото: «Цегла».

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Опубліковано: 20 листопада 2023
share share
Велику лаврську дзвіницю Києво-Печерської Лаври відкриють для відвідувачів Велику лаврську дзвіницю Києво-Печерської Лаври відкриють для відвідувачів 25 моментів, які варто створити для себе до кінця року 25 моментів, які варто створити для себе до кінця року Києву повернули землю на Оболоні, яку планували забудувати Києву повернули землю на Оболоні, яку планували забудувати У Миколаєві представили кращі проєкти Меморіального комплексу на часть загиблих військових У Миколаєві представили кращі проєкти Меморіального комплексу на часть загиблих військових В Україні запрацював онлайн-чат психологічної підтримки для чоловіків В Україні запрацював онлайн-чат психологічної підтримки для чоловіків Кияни закликають відкрити Південний міст для пішоходів під час тривог – петиція Кияни закликають відкрити Південний міст для пішоходів під час тривог – петиція Кияни вимагають демонтувати МАФи на Вокзальній площі Кияни вимагають демонтувати МАФи на Вокзальній площі 4 українських бренди, які створюють військову форму для жінок 4 українських бренди, які створюють військову форму для жінок
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.