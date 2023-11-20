19 листопада активісти зібралися, щоб відмити від графіті памʼятку на Андріївському узвозі, 18. Про це повідомляють в пам’яткоохоронній спільноті «Цегла».

Ініціаторкою акції виступила київська художниця Євгенія Козлянінова.

Зазначається, що до акції долучилося близько 20 киян, серед яких представники руху «Спадщина».

Йдеться про прибутковий будинок 1891 року, зведений за проектом відомого Київського архітектора Андрія - Фердінанда Краусса. У вересні цього року суд зобов’язав власника пам’ятки укласти охоронний договір, щоб зберегти будівлю.

Раніше ми писали, що активісти зупинили незаконні будівельні роботи біля «Будинку з комахами».

Фото: «Цегла».