Київська компанія відшкодує пів мільйона гривень за вирубані в Голосіївському районі дерева

Столичне підприємство відшкодує місту майже 500 тисяч гривень за незаконну вирубку дерев у Голосіївському районі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що в 2007 році фірма уклала договір з Київрадою щодо оренди землі на перетині вулиць Академіка Заболотного і Столичного шосе.

У 2022-му Держекоінспекція Столичного округу виявила неправомірну вирубку дерев на орендованій ділянці та розрахували суму завданої шкоди.

Через виявлені порушення прокуратура звернулась до Господарського суду з позовною заявою. Суд задовольнив позов і зобов’язав комерційну структуру виплатити майже 500 тисяч гривень компенсації.

Фото: lviv1256.com; Київська міська прокуратура