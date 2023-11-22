Зону відпочинку на Оболонському острові планують відкрити до Дня Києва: візуалізації

На острові Оболонський тривають роботи з облаштування зони відпочинку. Їх планують закінчити до Дня Києва у 2024 році.

Про це «Вечірньому Києву» повідомив директор КП «Плесо» Вячеслав Савицький.

«Гадаю, якщо все буде добре в державі, то до наступного Дня Києва ми зможемо представити свою роботу — 300-метрову сучасну й комфортну пляжну зону на острові. А вкупі з пішохідним мостом-хвилею, велодоріжками, спортивними та дитячими ігровими майданчиками, без торгівлі, це буде великий рекреаційний магніт для киян», — розповів Савицький.

Зазначається, що наразі на острові створили основу під мощення доріжок, у деяких місцях зводять габіони. Вирівняли зону пляжу.

Замовником робіт є КП «Плесо». Як виглядатиме Оболонський острів влітку наступного року, підприємство проілюструвало у візуалізаціях.

Для острова створили дендроплан. Окрім збережених дерев та кущів, тут висадять декоративні яблуні, рожеву акацію, бузок та газони, що квітнуть усе літо.

Будівельники завершили зводити арки мосту-хвилі з обох сторін входу до Оболонської затоки. Готують опори під найвищу частину арки-хвилі. Наразі міст ще не має пішохідного полотна, яке частково буде прикріплено вантами до найвищої арки.

Фото: КП «Плесо»/«Вечірній Київ»