У Києві відреставрували історичну вивіску «Молоко»

У Києві відреставрували радянську вивіску «Молоко», яка висіла на фасаді будинку на проспекті Науки, 43.

Про це повідомили активісти фонду «Має значення», які й займалися відновленням.

Це вже третя історична вивіска в Києві, яку відреставрував фонд.

«Кожна літера пройшла через обстеження і поетапне відновлення, щоби прослужити нашому прекрасному місту якомога довше», — зазначили у фонді.

Відновлену вивіску покажуть на виставці на Різдвяному Куражі 16 та 17 грудня, аби привернути увагу та заохотити киян до збереження архітектурної спадщини. Потім її розмістять на фасаді закладу Milk Bar на вулиці Магнітогорській 1А. Саме цей заклад профінансував половину вартості реставраційних робіт.

Раніше ми писали, що на Подолі реставрують історичну вивіску «Перукарня».

Фото: БФ «Має значення»