Заказнику «Протасів Яр» присвоїли імʼя загиблого активіста Романа Ратушного

Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» мені активіста й військового Романа Ратушного. За відповідне рішення проголосувало 76 депутатів, проти голосів не було.

Про це повідомила ініціатива «Захистимо Протасів Яр».

За життя Роман активно боровся проти забудови Протасового Яру, а після початку вторгнення пішов на фронт. Активіст загинув 9 червня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Він був розвідником у 93 механізованій бригаді «Холодний Яр».

Нагадаємо, що під час прощання з активістом мер Києва Віталій Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною в пам’ять про Романа. Пізніше Київрада підтримала створення ландшафтного заказника в Протасовому Яру.

Фото: фейсбук-сторінка Романа Ратушного