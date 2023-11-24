Заказнику «Протасів Яр» присвоїли імʼя загиблого активіста Романа Ратушного

87
Ірина Маймур
share share

Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» мені активіста й військового Романа Ратушного. За відповідне рішення проголосувало 76 депутатів, проти голосів не було.

Про це повідомила ініціатива «Захистимо Протасів Яр».

За життя Роман активно боровся проти забудови Протасового Яру, а після початку вторгнення пішов на фронт. Активіст загинув 9 червня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Він був розвідником у 93 механізованій бригаді «Холодний Яр».

Нагадаємо, що під час прощання з активістом мер Києва Віталій Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною в пам’ять про Романа. Пізніше Київрада підтримала створення ландшафтного заказника в Протасовому Яру.

Фото: фейсбук-сторінка Романа Ратушного

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Опубліковано: 24 листопада 2023
share share
На Січових Стрільців відкрився хіп-хоп бар 8 Mile Bar На Січових Стрільців відкрився хіп-хоп бар 8 Mile Bar У Дніпропетровській області облаштували лікарню під землею: фото У Дніпропетровській області облаштували лікарню під землею: фото Музей Сковороди на Харківщині, який зруйнувала російська ракета, збирає гроші на відновлення Музей Сковороди на Харківщині, який зруйнувала російська ракета, збирає гроші на відновлення Без Ахматової і Салтикова-Щедріна: у Києві перейменували ще 10 бібліотек Без Ахматової і Салтикова-Щедріна: у Києві перейменували ще 10 бібліотек У Яворові відкрився перший магазин "Сільпо", дизайн якого натхнений гутництвом У Яворові відкрився перший магазин "Сільпо", дизайн якого натхнений гутництвом Тест: Чи здолаєш ти шахрая? Тест: Чи здолаєш ти шахрая? Фото з України потрапили до списку найкращих світлин 2023 року від Time: які саме Фото з України потрапили до списку найкращих світлин 2023 року від Time: які саме У Луцьку показали старовинне укриття, яке використовується за призначенням з 14 століття: фото У Луцьку показали старовинне укриття, яке використовується за призначенням з 14 століття: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.