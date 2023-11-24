На Київ насуваються сильні снігопади, в'їзд вантажівок у місто заборонять

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Валерія Гуржий
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У Києві 26-27 листопада очікують сильні снігопади, хуртовини й ожеледицю. В’їзд у місто великогабаритного транспорту в понеділок, 27 листопада, буде обмежений.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Синоптики прогнозують удень 26 листопада та вночі 27 листопада снігопади в столиці. Очікується значний приріст снігового покриву та посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах – ожеледиця. В’їзд у місто великогабаритного транспорту в понеділок, 27 листопада, буде обмежений", - написав він.

Фото: Unsplash\Elias Null

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Опубліковано: 24 листопада 2023
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