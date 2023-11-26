Біля палацу «Україна» відкрилося «Необістро грузинської кухні» «Такахулі»

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Наталія Габрух
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На вулиці Великій Васильківській, біля палацу «Україна, розпочав роботу в тестовому режимі заклад «Такахулі». Про це пише The Village Україна.

Це новий заклад ресторанної компанії Enjoy Group (Eshak, Queen Kyiv, Queen Country Club). До повномасштабного вторгнення компанія мала назву Bulldozer Group Ukraine і була частиною російської компанії Bulldozer Group ресторатора Олександра Орлова.

Формат закладу визначають як «необістро грузинської кухні». Зі страв пропонують позиції грузинської кухні з хачапурі-бару та хінкалі-бару, а також страви з мангалу.

На барі можна спробувати грузинське вино, а також твісти на класичні коктейлі.

Офіційне відкриття закладу відбудеться згодом. У тестовому режимі «Такахулі» працює з 13 листопада. Це вже другий заклад в Києві, перший запустили наприкінці 2022 року в ТРЦ Respublika Park.

Ціни: хачапурі шоті — 55 грн, хачапурі мегрельський з сиром — 195 грн, хачапурі аджарський з яйцем — 205 грн, хачапурі аджарський з прошутто — 325 грн, «Хачабургер» з картоплею фрі — 265 грн, хачапурі з хінкалями — 310 грн, печериці запечені на кеці — 245 грн, томлені щоки телятини в соусі демігляс та картопляне пюре — 355 грн

Адреса: вул. Велика Васильківська, 112

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00

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Опубліковано: 26 листопада 2023
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