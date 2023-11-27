На Володимирській відкрили Shipulin Bar: з наливками власного виробництва

На перетині вулиць Володимирської та Саксаганського відкрився Shipulin Bar. Це перший заклад від українського виробника наливок Shipulin. Про це пише The Village Україна.

У закладі можна спробувати класичні коктейлі, а також авторські наливки, наприклад, томатну настоянку. В меню також є салати, брускети, запіканки та млинці.

Інтер'єр закладу оформлений в стилі класичного бару Америки 20–30-х років 20 століття. В майбутньому у барі також влаштовуватимуть тематичні вечірки.

Раніше в цьому ж приміщенні працював заклад «ГдеБар».

Ціни: настоянка малина — 65 грн, настоянка обліпиха — 65 грн, настоянка журавлина — 65 грн, настоянка маракуйя — 75 грн, настоянка томатна — 65 грн, коктейль горіхово-лимонний крем — 75 грн, коктейль смородина з м'ятою — 65 грн, салат «Цезар» — 169 грн, запіканка з ковбасками — 169 грн, солодкі млинці з вишнями і маком — 119 грн

Адреса: вул. Володимирська, 82-А

Режим роботи: щодня з 16:00 до 23:00