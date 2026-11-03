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У в'язницях США штучний інтелект прогнозуватиме, наскільки небезпечними можуть бути ув'язнені

Ірина Маймур 03 листопада 2026
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У в'язницях США штучний інтелект прогнозуватиме, наскільки небезпечними можуть бути ув'язнені

У штаті Мічиган з 1 грудня тестуватимуть систему штучного інтелекту, яка оцінюватиме ризик насильства серед ув'язнених і допомагатиме визначати умови їхнього утримання. Пілотний проєкт запустять у кількох чоловічих в'язницях, пише Futurism.

Систему розробляють спільно з некомерційною технологічною організацією Recidiviz. Вона аналізуватиме дані про ув'язнених, щоб оцінювати ризик майбутнього насильства та допомагати переглядати їхні категорії безпеки.

Від такої класифікації залежить, наскільки суворим буде нагляд, як людина зможе пересуватися територією в'язниці та до яких освітніх і професійних програм матиме доступ.

За прогнозом департаменту, нова система приблизно на 30% підвищить точність оцінювання ризику насильства. Водночас відомство не пояснило, як розрахувало цей показник. Також наразі невідомо, чи алгоритм ухвалюватиме рішення самостійно, чи лише надаватиме рекомендації співробітникам в'язниць.

Використання подібних алгоритмів викликає занепокоєння через можливу упередженість. У 2025 році американське розслідувальне медіа ProPublica розповіло про систему TIGER у Луїзіані, яка оцінює ризик повторних правопорушень.

Зокрема, алгоритм визначив 70-річного майже незрячого Келвіна Александера, який пересувається на кріслі колісному, як людину з помірним ризиком повторного злочину. Попри відсутність дисциплінарних порушень, через цю оцінку він втратив можливість претендувати на умовно-дострокове звільнення.

На відміну від Луїзіани, у Мічигані систему використовуватимуть для визначення рівнів безпеки всередині в'язниць. Після пілотного проєкту влада вирішуватиме, чи варто впроваджувати її ширше.

Фото на обкладинці: Larry Farr / Wikimedia Commons
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