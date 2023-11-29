Історичну вивіску «Мисливець» не реставруватимуть до кінця війни. Зібрані кошти підуть на ЗСУ

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Ірина Маймур
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У Києві не будуть реставрувати історичну вивіску «Мисливець» біля Львівської площі.

Власники відмовилися від відновлення вивіски до кінця війни, повідомили у БФ «Має значення».

«Ну не можу я спостерігати збір коштів на реставрацію моєї вивіски, коли товариші з окопів збір на авто ніяк не можуть закрити! Розумієте?!», — пояснив своє рішення власник.

У підсумку домовились, що збереженням вивіски будуть займатися вже після закінчення війни.

На демонтаж вивіски зібрали 8000 гривень. Вони підуть на ЗСУ. Наразі активісти фонду вирішують, куди саме спрямувати кошти.

Фото: БФ «Має значення»

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Опубліковано: 29 листопада 2023
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