Історичну вивіску «Мисливець» не реставруватимуть до кінця війни. Зібрані кошти підуть на ЗСУ

У Києві не будуть реставрувати історичну вивіску «Мисливець» біля Львівської площі.

Власники відмовилися від відновлення вивіски до кінця війни, повідомили у БФ «Має значення».

«Ну не можу я спостерігати збір коштів на реставрацію моєї вивіски, коли товариші з окопів збір на авто ніяк не можуть закрити! Розумієте?!», — пояснив своє рішення власник.

У підсумку домовились, що збереженням вивіски будуть займатися вже після закінчення війни.

На демонтаж вивіски зібрали 8000 гривень. Вони підуть на ЗСУ. Наразі активісти фонду вирішують, куди саме спрямувати кошти.

Фото: БФ «Має значення»