На Севастопольській площі облаштовують підвищений велопішохідний перехід

На Севастопольській площі почали облаштовувати підвищений наземний велопішохідний перехід.

Про це повідомив активіст руху «Білий велосипед» Павло Постоєнко, оприлюднивши фото з місця.

«Вело-пішохідний підвищений широкий перехід на Севастопольській площі нарешті облаштовують!», — написав активіст.

За словами коментаторів поста, раніше на цьому переході було страшно переходити дорогу.

Зазначимо, що такі переходи облаштовують не на рівні решти проїжджої частини, а в один рівень із тротуаром, із пологим заїздом на нього з обох боків. Через це не пішохід має спуститися на дорогу, а авто плавно виїздить на рівень переходу та спускається знову на рівень проїжджої частини. Довжина пласкої поверхні зазвичай дає змогу розмістити на ній всю колісну базу автомобіля, який її перетинає.

Такі переходи мають підвищений рівень безпеки. Адже невеликий перепад висоти, хоч і не становить складнощів для проїзду авто, але змушує водія скинути швидкість перед переходом. Крім цього, так забезпечується безбар’єрний простір для маломобільних груп населення і людей із вадами зору та можна запобігти ризику випадкового потрапляння пішохода під колеса автівки.

Раніше ми писали, що на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Брожка облаштовують пішохідні переходи.

Фото: Павло Постоєнко