На Севастопольській площі облаштовують підвищений велопішохідний перехід

91
Ірина Маймур
share share

На Севастопольській площі почали облаштовувати підвищений наземний велопішохідний перехід.

Про це повідомив активіст руху «Білий велосипед» Павло Постоєнко, оприлюднивши фото з місця.

«Вело-пішохідний підвищений широкий перехід на Севастопольській площі нарешті облаштовують!», — написав активіст.

За словами коментаторів поста, раніше на цьому переході було страшно переходити дорогу.

Зазначимо, що такі переходи облаштовують не на рівні решти проїжджої частини, а в один рівень із тротуаром, із пологим заїздом на нього з обох боків. Через це не пішохід має спуститися на дорогу, а авто плавно виїздить на рівень переходу та спускається знову на рівень проїжджої частини. Довжина пласкої поверхні зазвичай дає змогу розмістити на ній всю колісну базу автомобіля, який її перетинає.

Такі переходи мають підвищений рівень безпеки. Адже невеликий перепад висоти, хоч і не становить складнощів для проїзду авто, але змушує водія скинути швидкість перед переходом. Крім цього, так забезпечується безбар’єрний простір для маломобільних груп населення і людей із вадами зору та можна запобігти ризику випадкового потрапляння пішохода під колеса автівки.

Раніше ми писали, що на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Брожка облаштовують пішохідні переходи.

Фото: Павло Постоєнко

Чи потребує Київ більшої кількості таких переходів?
Опубліковано: 30 листопада 2023
share share
Український гурт зняв кліп на тлі мозаїчних скульптур у Рівному та закликав їх зберегти Український гурт зняв кліп на тлі мозаїчних скульптур у Рівному та закликав їх зберегти У Києві відкрили мурал, присвяченний силам ППО та енергетикам У Києві відкрили мурал, присвяченний силам ППО та енергетикам Біля метро «Славутич» відкрили заклад «Центр міста» із кавою, коктейлями та сніданками all day Біля метро «Славутич» відкрили заклад «Центр міста» із кавою, коктейлями та сніданками all day Відкрито збір коштів на відбудову садочка на Солом'янці, який постраждав внаслідок атаки дронів Відкрито збір коштів на відбудову садочка на Солом'янці, який постраждав внаслідок атаки дронів Скільки Київ планує витратити на безбар’єрність у 2024 році Скільки Київ планує витратити на безбар’єрність у 2024 році Допоможе уникнути підтоплень навесні: у Києві закінчують розчищати русло річки Либідь Допоможе уникнути підтоплень навесні: у Києві закінчують розчищати русло річки Либідь Столітні двері аптеки на Хмельницького відреставрувати неможливо. Їх відтворять за оригінальним кресленням Столітні двері аптеки на Хмельницького відреставрувати неможливо. Їх відтворять за оригінальним кресленням З 1 грудня Подільсько-Воскресенським мостом курсуватиме автобус: яким буде маршрут З 1 грудня Подільсько-Воскресенським мостом курсуватиме автобус: яким буде маршрут
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.