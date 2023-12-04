На вулицях Києва почав працювати соціальний патруль для допомоги бездомним

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Наталія Габрух
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Першого грудня, у Києві розпочав роботу соціальний патруль. Він надає допомогу особам без постійного місця проживання. Про це повідомляє Департамент соціальної політики КМДА.

Патруль працює на базі Будинку соціального піклування. Патрулювання здійснюється у холодну пору року ось вже 18 років поспіль: з 1 грудня до 31 березня.

Цього року соціальне патрулювання проводиться в столиці згідно з розпорядженням Київської міської військової адміністрації №764 від 2.10.2023 р.

Щодня команда соціального патруля доставляє 200 порцій гарячих та поживних обідів і проводить роз’яснювальну роботу. Вони інформують бездомних про установи, де можна отримати необхідну допомогу, місця для зігріву, а також про можливість отримання вживаного одягу, взуття та теплих речей. Вся важлива інформація також доступна у інформаційних буклетах, які роздаються соціальним патрулем.

Соціальне патрулювання було запроваджене ще у 2006 році.

Раніше ми писали, «Де поїсти, помитися, переночувати» – у Києві випустили довідник для допомоги безпритульним.

Фото: Департамент соціальної політики КМДА.

На вашу думку, чи важлива робота соціального патруля?
Опубліковано: 04 грудня 2023
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