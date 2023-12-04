На Подолі до будинку 20 століття добудовують літник

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Валерія Гуржий
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На Подолі на вулиці Хорива, 22 до будівлі зламу 19-20 століть добудовують стаціонарний літник.

Про це повідомив голова Ради урбаністики Києва Віталій Селик.

"Металічні конструкції теплиці варварські дюбелями вкручують у фасад. Біда.
Зверніть увагу на дерева, які перетворюють на декоративні елементи всередині кабака. І головне, це неподобство чиниться в 30 метрах від Подільського райвідділку поліції", - написав він.

За його словами будинок не є пам’яткою, а гугл-панорами кажуть, що тут раніше вже був стаціонарний літник кафе-бару "Жандарм".

"Тут джерела донесли, що будинок - це гуртожиток поліції", - додав Віталій Селик.

Фото: Віталій Селик

Як ви ставитесь до такого будівництва?
Опубліковано: 04 грудня 2023
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