На Подолі до будинку 20 століття добудовують літник

На Подолі на вулиці Хорива, 22 до будівлі зламу 19-20 століть добудовують стаціонарний літник.

Про це повідомив голова Ради урбаністики Києва Віталій Селик.

"Металічні конструкції теплиці варварські дюбелями вкручують у фасад. Біда.

Зверніть увагу на дерева, які перетворюють на декоративні елементи всередині кабака. І головне, це неподобство чиниться в 30 метрах від Подільського райвідділку поліції", - написав він.

За його словами будинок не є пам’яткою, а гугл-панорами кажуть, що тут раніше вже був стаціонарний літник кафе-бару "Жандарм".

"Тут джерела донесли, що будинок - це гуртожиток поліції", - додав Віталій Селик.

Фото: Віталій Селик