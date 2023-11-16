"Епіцентр" відкриє ТРЦ у Бучі та Чабанах з орендними галереями та ресторанами

"Епіцентр" планує відкрити ТРЦ Bucha Gallery з орендною частиною у Бучі вже наступного року.

Про це повідомила на заході Retail Expo 2023 керівниця департаменту розвитку ТРЦ компанії «Епіцентр» Катерина Весна, пише Forbs.

Його загальна площа складе 97 000 кв. м, а площа самого «Епіцентру» – 51 500 кв. м. Там планується відкриття 10 ресторанів. Він будується замість ТЦ, який був зруйнований під час окупації міста. Проєкт планують реалізувати в новому для компанії архітектурному концепті.

Також компанія озвучила назву ще одного ТРЦ з орендною галереєю, який відкриється під Києвом – ТРЦ Green Gallery. Він буде розташований у селищі Чабани і стане першим ТРЦ для компанії.

Основними «якорями» ТРЦ на Одеському шосе будуть продовольчий супермаркет Food Market, дитячий розважальний центр, Intersport, магазин електроніки та побутової техніки «ЦеТе», магазин товарів для дому та декору «Галереї Деко», дитячий магазин E.PIC, а також побутові послуги «Мультисервіс» і «Дім води», «Аптека 100+» та інші.

Мета проєкта – максимально об’єднати простір орендної галереї та зону розташування концептуальних відділів мережі «Епіцентр»,

Сукупна площа двох ТРЦ Bucha Gallery і Green Gallery з орендними галереями, які мають відкритися на Київщині у 2024 році, складе 193 000 кв. м.

Фото: All Retail