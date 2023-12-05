У Києві запустили CS Kitchen для резидентів коворкінгів Creative States

58
Наталія Габрух
share share

Засновник мережі коворкінгів Creative States, Ілля Кенігштейн, відкриває нову кухню під назвою CS Kitchen, яка пропонуватиме сніданки, гарячі страви та супи для резидентів. Про це пише The Village Україна.

Цей проєкт вже функціонує в двох місцях мережі Creative States: на території заводу «Арсенал» та в торгово-розважальному центрі Gulliver у Києві. У найближчому майбутньому планується також відкриття локації у Дніпрі.

«Резиденту Creative States не треба думати де харчуватися, приносити їжу з дому чи шукати пропозиції в закладах поруч», – коментує Ілля Кенігштейн. За його словами, CS Kitchen – це логічна відповідь на запит резидентів мережі коворкінгів.

У меню CS Kitchen пропонують салати, гарячі страви, супи, сніданки й сет-меню з фіксованими цінами – 270 і 300 гривень. Середній чек за сніданок – 145 гривень, за салат – 95 гривень, гарячі страви в середньому обійдуться в 145 гривень, а гарніри – 50 гривень.

На кожній локації CS Kitchen працюють шеф-кухар разом з командою помічників та клінінговим сервісом. Бренд-шеф Олександр Колесников відповідає за управління цим проєктом. За словами Іллі Кенігштейна, запустити CS Kitchen з нуля на новій локації займає приблизно від трьох до чотирьох тижнів.

Раніше ми писали, що на Арсенальній відкриють третій коворкінг Creative States: з кінотеатром і сервісом нянь.

Фото: The Village Україна.

Вам подобається нова концепція від Creative States?
Опубліковано: 05 грудня 2023
share share
Ми живемо в ЖК для переселенців під Києвом, який викупив американець Ми живемо в ЖК для переселенців під Києвом, який викупив американець У Львові планують збудувати перший підземний дворівневий паркінг У Львові планують збудувати перший підземний дворівневий паркінг Активісти закликають Могилянку оприлюднити повний проєкт реставрації Братських келій Активісти закликають Могилянку оприлюднити повний проєкт реставрації Братських келій До 31 грудня у Києві працюватимуть офіційні ярмарки з продажу ялинок: адреси До 31 грудня у Києві працюватимуть офіційні ярмарки з продажу ялинок: адреси Київські мозаїки та панно 1960-х років отримали охоронний статус: які саме Київські мозаїки та панно 1960-х років отримали охоронний статус: які саме Український військовий випустив альбом фортепіанної музики, який створив на передовій Український військовий випустив альбом фортепіанної музики, який створив на передовій Цього року доріжки у київських парках і скверах замість солі посипатимуть гранітною крихтою Цього року доріжки у київських парках і скверах замість солі посипатимуть гранітною крихтою У Києві завершили будівництво третьої ділянки Великої кільцевої дороги У Києві завершили будівництво третьої ділянки Великої кільцевої дороги
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.