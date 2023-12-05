У Києві запустили CS Kitchen для резидентів коворкінгів Creative States

Засновник мережі коворкінгів Creative States, Ілля Кенігштейн, відкриває нову кухню під назвою CS Kitchen, яка пропонуватиме сніданки, гарячі страви та супи для резидентів. Про це пише The Village Україна.

Цей проєкт вже функціонує в двох місцях мережі Creative States: на території заводу «Арсенал» та в торгово-розважальному центрі Gulliver у Києві. У найближчому майбутньому планується також відкриття локації у Дніпрі.

«Резиденту Creative States не треба думати де харчуватися, приносити їжу з дому чи шукати пропозиції в закладах поруч», – коментує Ілля Кенігштейн. За його словами, CS Kitchen – це логічна відповідь на запит резидентів мережі коворкінгів.

У меню CS Kitchen пропонують салати, гарячі страви, супи, сніданки й сет-меню з фіксованими цінами – 270 і 300 гривень. Середній чек за сніданок – 145 гривень, за салат – 95 гривень, гарячі страви в середньому обійдуться в 145 гривень, а гарніри – 50 гривень.

На кожній локації CS Kitchen працюють шеф-кухар разом з командою помічників та клінінговим сервісом. Бренд-шеф Олександр Колесников відповідає за управління цим проєктом. За словами Іллі Кенігштейна, запустити CS Kitchen з нуля на новій локації займає приблизно від трьох до чотирьох тижнів.

Раніше ми писали, що на Арсенальній відкриють третій коворкінг Creative States : з кінотеатром і сервісом нянь.

Фото: The Village Україна.