Демонтаж пам’ятника Миколі Щорсу у Києві завершився

У Києві демонтували пам’ятник Миколі Щорсу. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Фахівці КП «Київблагоустрій» працювали над демонтажем 7-тонної конструкції протягом 6 годин.

Це технічно складні роботи, до яких залучили різну важку техніку. Для демонтажу довелось частково перекрити рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка.

Тепер монумент буде зберігатись у Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Наразі у столиці прибрали уже понад 60 пам’яток, пов'язаних з історією і культурою росії та срср. Наразі в місті працюють над демонтажем об’єктів, з яких Уряд зняв охоронний статус.

Раніше ми писали, що у Києві демонтували пам’ятник Пушкіну .

Фото: КМДА.