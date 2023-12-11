З'явиться вулиця Монастирського та проспект Повітряних Сил: які перейменування підтримали кияни

У Києві прокладуть новий веломаршрут зі спального району в центр столиці

У Києві хочуть закупити нові кабіни фунікулера та провести ремонт станції

«Укрпошта» доставить речі для обігріву військовим на фронт: як долучитися

Ялинкові іграшки, свічки й декор від українських брендів

За рік у Києві демонтували понад 25 тисяч вивісок та рекламних конструкцій: фото

Компанія Airbnb пропонує безкоштовно пожити в будиночку Санта Клауса

«Укрзалізниця» анонсувала зимову мандрівку найдовшою у Європі вузькоколійкою

Дивіться список найкращих фільмів 2023 року за версією Європейської кіноакадемії