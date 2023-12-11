З'явиться вулиця Монастирського та проспект Повітряних Сил: які перейменування підтримали кияни

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Валерія Гуржий
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У додатку "Київ Цифровий" 8 грудня закінчилося голосування щодо перейменування низки вулиць.

Які рішення підтримали кияни:

  • 66% киян підтримали перейменування вулиці Сурикова у Солом'янському районі на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського
  • 26% підтримали перейменування вулиці Булгакова на Вахтанга Кікабідзе
  • 76% підтримали перейменування вулиці Петра Запорожця на Чорних Запорожців
  • 90% підтримали перейменування Повітрофлотського проспекту на Повітряних Сил
  • 25% підтримали перейменування вулиці Туполєва на Мрії
  • 26% підтримали перейменування провулка Яблочкова на Анастасії Заславської
  • 27% підтримали перейменування вулиці Білогородської на Василя Овсієнка
  • 33% підтримали перейменування вулиці Огарьова на Олександра Оксанченка
  • 36% підтримали перейменування вулиці Чернозаводської на Олексія Бездольного

Фото: Вікіпедія

Згодні з результатами опитувань?
Опубліковано: 11 грудня 2023
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