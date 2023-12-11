З'явиться вулиця Монастирського та проспект Повітряних Сил: які перейменування підтримали кияни

У додатку "Київ Цифровий" 8 грудня закінчилося голосування щодо перейменування низки вулиць.
Які рішення підтримали кияни:
- 66% киян підтримали перейменування вулиці Сурикова у Солом'янському районі на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського
- 26% підтримали перейменування вулиці Булгакова на Вахтанга Кікабідзе
- 76% підтримали перейменування вулиці Петра Запорожця на Чорних Запорожців
- 90% підтримали перейменування Повітрофлотського проспекту на Повітряних Сил
- 25% підтримали перейменування вулиці Туполєва на Мрії
- 26% підтримали перейменування провулка Яблочкова на Анастасії Заславської
- 27% підтримали перейменування вулиці Білогородської на Василя Овсієнка
- 33% підтримали перейменування вулиці Огарьова на Олександра Оксанченка
- 36% підтримали перейменування вулиці Чернозаводської на Олексія Бездольного
Фото: Вікіпедія
Згодні з результатами опитувань?
Опубліковано: 11 грудня 2023