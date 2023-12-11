Неподалік від Севастопольської площі відкрили кав'ярню Mountains

В ЖК Sky Avenue, що неподалік від Севастопольської площі, відкрилась кав’ярня Mountains. Про це пише The Village Україна.

Цей заклад є третім в мережі, інші два також працюють у Солом'янському районі, в житлових комплексах «Ізумрудний» та «Кампус».

У меню закладу, крім кави, можна обрати десерти та тости. Також у кав’ярні є спеціальний куточок, де можна купити дріп-каву та каву в пачках.

Колектив закладу вважає його центром підтримки українських військових. Вони активно залучаються до зборів коштів, сприяючи створенню спільноти, що піклується про захисників країни. «Кожна чашка тут – це крок до підтримки наших військових», — кажуть у закладі.

Ціни: еспресо — 40 грн, фільтр-кава — 60 грн, лате — 50 грн, капучино — 50 грн, флет-вайт — 60 грн, матча-лате — 75 грн, какао — 50 грн, чай — 40 грн

Адреса: ЖК Sky Avenue (вулиця Святослава Хороброго, 11-Б)

Режим роботи: 08:00–21:00 (будні), 09:00–21:00 (вихідні)