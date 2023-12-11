На Львівській площі відкрили «Міську кав’ярню»: з кавою на безлактозному молоці

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Наталія Габрух
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На вулиці Бульварно-Кудрявській, біля Львівської площі почала роботу «Міська кав’ярня» від «Міської їдальні». Про це пише The Village Україна.

Раніше на цьому ж місці працювало віконце зі стритфудом «Варцаб».

У кав'ярні готують каву на виніс лише на безлактозному молоці. Також можна спробувати чаї з термосу – пуер, зелений і ройбуш, авторські чаї, масала, матча й какао.

Напої доступні для замовлення в трьох розмірах: S, M та L. Також із напоями можна заходити до приміщення «Міської їдальні».

Ціни: фільтр-кава — від 50 до 70 грн, чорна кава — 45 грн, какао — 65/75 грн, матча — від 80 до 100 грн, масала — 100/115 грн, чай з термоса — 45/55 грн, крафтовий чай — 50/60 грн

Адреса: Львівська площа, 14

Режим роботи: щодня з 08:00 до 20:00

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Хотіли б відвідати «Міську кав’ярню»?
Опубліковано: 11 грудня 2023
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