На Львівській площі відкрили «Міську кав’ярню»: з кавою на безлактозному молоці

На вулиці Бульварно-Кудрявській, біля Львівської площі почала роботу «Міська кав’ярня» від «Міської їдальні». Про це пише The Village Україна.

Раніше на цьому ж місці працювало віконце зі стритфудом «Варцаб» .

У кав'ярні готують каву на виніс лише на безлактозному молоці. Також можна спробувати чаї з термосу – пуер, зелений і ройбуш, авторські чаї, масала, матча й какао.

Напої доступні для замовлення в трьох розмірах: S, M та L. Також із напоями можна заходити до приміщення «Міської їдальні».

Ціни: фільтр-кава — від 50 до 70 грн, чорна кава — 45 грн, какао — 65/75 грн, матча — від 80 до 100 грн, масала — 100/115 грн, чай з термоса — 45/55 грн, крафтовий чай — 50/60 грн

Адреса: Львівська площа, 14

Режим роботи: щодня з 08:00 до 20:00