Ще на п'ятьох станціях метро "синьої гілки" просідають тунелі: який стан життєво важливих систем Києва

На п'ятьох станціях метро "синьої гілки" та на двох станціях "червоної гілки" є проблемні ділянки.

Про це під час пресконференції на тему “Стан Київського метрополітену. Як уникнути транспортного колапсу в столиці?” повідомив депутат Київської міської ради, голова депутатської фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко, пише "Укрінформ".

Зокрема він зазначив, що це перегін між станціями "Героїв Дніпра”, "Мінської" та “Оболонь”, де просідають тунелі внаслідок будівництва ТРЦ DREAM. Також ділянка – між ст.м. "Почайна" та "Контрактова площа". Там також просідають тунелі, порушено габарит через неякісну конструкцію тунелів.

На червоній гілці, за його словами, проблемною ділянкою є переїзд між станціями “Дніпро” та “Гідропарк”.

Також депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова наголосила на необхідності приділяти увагу експлуатації наявних мереж і звернула увагу на незадовільний стан майже всіх інженерних споруд у столиці.

“У Києві не приділяється увага експлуатації мереж. Це стосується не тільки метрополітену. У такому ж стані у нас майже всі інженерні споруди у Києві. Мова про мости, систему водовідведення”, - сказала Семенова.

На її думку, під загрозою "всі життєво важливі системи у Києві".

Депутатка також звернула увагу на проблеми з функціонуванням наземного громадського транспорту столиці.

"Скасовують маршрути громадського транспорту на користь приватних перевізників. Також не розбудовується трамвайна мережа, велоінфраструктура. Єдиним надійним громадським транспортом був метрополітен”, - додала вона.

Раніше ми писали, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Фото: Київський метрополітен