Як отримати компенсацію за вибиті через обстріли вікна: інструкція

Вночі 13 грудня росія атакувала Київ 10 балістичними ракетами. Через падіння уламків сталися загоряння, було пошкоджено житлові будинки та вибито вікна. Постраждало 53 особи, з них шестеро дітей.

Депутатка Київради Ксенія Семенова нагадала , як отримати компенсацію за вибиті вікна.

Для цього необхідно:

зробити фото пошкоджень, завантажити їх та опис в застосунок «Дія». Для цього необхідно зайти в розділ єВідновлення і заповнити там усі необхідні пункти. У тому ж розділі треба натиснути на функцію «Подати заяву про виплату». Заяву може подати власник або співвласник майна. Якщо ви орендуєте житло, попросіть це зробити власників квартири.

Після того, як поліція зафіксувала пошкодження, місцева комісія має їх підтвердити. Потім встановлюється ціна компенсації і надходить вам. Отримані кошти можна буде витратити тільки на ремонт і відповідні магазини.

Місто надає одноразову виплату 10000 гривень. Заяву на неї власник квартири має подати в управлінні соцзахисту району.

Київ здійснює ремонти будинків, зокрема і встановлює вікна, за бюджетні кошти. Одна менш медійні кейси, як зазначає Семенова, не такі вдалі.

«Також вікна вставляє Червоний хрест. Але тільки соціально вразливим (пенсіонери, багатодітні і т.д.)», — зазначає депутатка.

Також можна отримати матеріальну допомогу, яку видають у депутатських приймальнях, додає Семенова. Однак загальна сума дуже лімітована.

«Попитайте районні депутатські приймальні, може ще не у всіх вичерпалася. Від 3700 до 10000 може бути. Якщо більше 3700, то маєте дати акт про пошкодження. Для цієї виплати треба мати реєстрацію в Києві або статус ВПО, власником квартири бути не обов’язково», — пояснила депутатка.

Фото: Радіо Свобода, Reuters; Ян Доброносов, Telegraf