Як отримати компенсацію за вибиті через обстріли вікна: інструкція

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Ірина Маймур
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Вночі 13 грудня росія атакувала Київ 10 балістичними ракетами. Через падіння уламків сталися загоряння, було пошкоджено житлові будинки та вибито вікна. Постраждало 53 особи, з них шестеро дітей.

Депутатка Київради Ксенія Семенова нагадала, як отримати компенсацію за вибиті вікна.

Для цього необхідно:

  • зробити фото пошкоджень, завантажити їх та опис в застосунок «Дія». Для цього необхідно зайти в розділ єВідновлення і заповнити там усі необхідні пункти. У тому ж розділі треба натиснути на функцію «Подати заяву про виплату». Заяву може подати власник або співвласник майна. Якщо ви орендуєте житло, попросіть це зробити власників квартири.
  • Після того, як поліція зафіксувала пошкодження, місцева комісія має їх підтвердити. Потім встановлюється ціна компенсації і надходить вам. Отримані кошти можна буде витратити тільки на ремонт і відповідні магазини.
  • Місто надає одноразову виплату 10000 гривень. Заяву на неї власник квартири має подати в управлінні соцзахисту району.
  • Київ здійснює ремонти будинків, зокрема і встановлює вікна, за бюджетні кошти. Одна менш медійні кейси, як зазначає Семенова, не такі вдалі.

«Також вікна вставляє Червоний хрест. Але тільки соціально вразливим (пенсіонери, багатодітні і т.д.)», — зазначає депутатка.

Також можна отримати матеріальну допомогу, яку видають у депутатських приймальнях, додає Семенова. Однак загальна сума дуже лімітована.

«Попитайте районні депутатські приймальні, може ще не у всіх вичерпалася. Від 3700 до 10000 може бути. Якщо більше 3700, то маєте дати акт про пошкодження. Для цієї виплати треба мати реєстрацію в Києві або статус ВПО, власником квартири бути не обов’язково», — пояснила депутатка.

Фото: Радіо Свобода, Reuters; Ян Доброносов, Telegraf

Чи знали ви, куди звертатися, якщо вікна вашого житла вибило через обстріли?
Опубліковано: 13 грудня 2023
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