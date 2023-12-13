Як отримати компенсацію за вибиті через обстріли вікна: інструкція

Вночі 13 грудня росія атакувала Київ 10 балістичними ракетами. Через падіння уламків сталися загоряння, було пошкоджено житлові будинки та вибито вікна. Постраждало 53 особи, з них шестеро дітей.
Депутатка Київради Ксенія Семенова нагадала, як отримати компенсацію за вибиті вікна.
Для цього необхідно:
«Також вікна вставляє Червоний хрест. Але тільки соціально вразливим (пенсіонери, багатодітні і т.д.)», — зазначає депутатка.
Також можна отримати матеріальну допомогу, яку видають у депутатських приймальнях, додає Семенова. Однак загальна сума дуже лімітована.
«Попитайте районні депутатські приймальні, може ще не у всіх вичерпалася. Від 3700 до 10000 може бути. Якщо більше 3700, то маєте дати акт про пошкодження. Для цієї виплати треба мати реєстрацію в Києві або статус ВПО, власником квартири бути не обов’язково», — пояснила депутатка.
Фото: Радіо Свобода, Reuters; Ян Доброносов, Telegraf