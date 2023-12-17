У Києві демонтували пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець»

У суботу 16 грудня фахівці КП «Київблагоустрій» демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда «Таращанець».
Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.
Надалі монумент зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.
Пам'ятник був відкритий у 1974 році та розташований в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Дарницькому районі Києва.
Як відомо, 10 листопада, Кабінет міністрів ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення ряду пам’ятників. Після цього їх мають демонтувати. Один з них — пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець».
Раніше ми писали, що у Києві демонтують пам'ятник Щорсу: фото.
Фото: Департамент територіального контролю міста Києва.