У Києві демонтували пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець»

У суботу 16 грудня фахівці КП «Київблагоустрій» демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда «Таращанець».

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.

Надалі монумент зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.

Пам'ятник був відкритий у 1974 році та розташований в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Дарницькому районі Києва.

Як відомо, 10 листопада, Кабінет міністрів ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення ряду пам’ятників. Після цього їх мають демонтувати. Один з них — пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець».

Раніше ми писали, що у Києві демонтують пам'ятник Щорсу : фото.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва.