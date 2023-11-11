Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну та Щорсу у Києві

10 листопада, Кабінет міністрів ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам. Тепер їх можна демонтувати.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

«Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики – демонтувати та перемістити пам’ятники», – наголосив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Демонтувати планують також могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор «Железняков» по вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

Крім того, у список потрапили пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна - визволителям» в Ужгороді, Меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.

Раніше ми писали , що у Львові демонтували три радянські пам’ятники з «Пагорбу слави».

Фото: Олег Слабоспицький.