У Києві демонтують пам'ятник Щорсу: фото

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Анна Григораш
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У суботу, 9 грудня, комунальні служби у Києві розпочали демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу на бульварі Шевченка.

Із монумента радянському діячу перед цим було знято охоронний статус, повідомили у КМДА.

Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Раніше ми писали, що столична влада розглядає декілька варіантів демонтажу пам’ятника Щорсу, а прибрати монумент “буде не так просто, як може здаватися”. Зокрема, розглядали варіант “розрізати саму статую Щорса і прибрати його з коня”.

Фото: Nick Tymchenko, КМДА

А ви погоджуєтеся з декомуізацією пам'ятника Щорса?
Опубліковано: 09 грудня 2023
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