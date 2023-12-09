У Києві демонтують пам'ятник Щорсу: фото

У суботу, 9 грудня, комунальні служби у Києві розпочали демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу на бульварі Шевченка.

Із монумента радянському діячу перед цим було знято охоронний статус, повідомили у КМДА.

Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Раніше ми писали, що столична влада розглядає декілька варіантів демонтажу пам’ятника Щорсу, а прибрати монумент “буде не так просто, як може здаватися”. Зокрема, розглядали варіант “розрізати саму статую Щорса і прибрати його з коня”.

Фото: Nick Tymchenko, КМДА