У Києві знову руйнують садибу Зеленських 1890-х років

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Наталія Габрух
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У Києві відбувається руйнування садиби Зеленських 1890-х років.

Про це повідомляє пам’яткоохоронна спільнота «Цегла».

Будівельники вже кілька днів поспіль демонтують внутрішні перекриття та дах будівлі. Всередині планують вибудувати нову суцільну стіну, на яку спиратимуть фасад.

На відео, яке оприлюднила спільнота, чутно, як всередині будинку працюють будівельники.

Будинок на вул. Кониського, 22 був збудований у 1890 р. на замовлення купця Василя Маліна. Це остання дерев’яна будівля на вулиці.

Відома ж садиба тим, що в період з 1911 по 1915 рр. тут проживала сімʼя заможних міщан Зеленських.

Після початку повномасштабного російського вторгнення забудовник поновив спроби знести садибу XIX століття попри кримінальне провадження та арешт нерухомості. У липні 2022 року поліція Києва блокувала кран і затримувала кранівника, який працював на будівництві.

Фото: «Цегла», Дмитро Перов.

Ви згодні, що потрібно зберегти садибу Зеленських?
Опубліковано: 17 грудня 2023
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