Біля метро «Палац Україна» відкрили книгарню Vivat: з кавою та вином

Біля метро «Палац Україна» запрацювала книгарня від видавництва Vivat.

Про це пише The Village Україна.

Нова книгарня матиме більшу площу, ніж вже існуюча, яка знаходиться на Подолі в Києві. Книгарня також буде обладнана вищими полицями, здатними вмістити більше книг, як повідомляють представники команди.

Там додають, що, крім кави, у новому закладі можна буде купити вино.

У зв'язку з відкриттям книгарні 16-17 грудня проведуть поетичні виступи з метою збору коштів для ЗСУ, сесію арттерапії та автограф-сесію з військовим та блогером Павлом «Паштетом» Белянським (автор роману «Я працюю на цвинтарі», за яким зняли фільм).

Повний розклад можна знайти за посиланням . Також до відкриття книгарні анонсують знижки до 70%.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 101

Режим роботи: щодня з 10:00 до 21:00