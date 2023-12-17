Біля метро «Палац Україна» відкрили книгарню Vivat: з кавою та вином

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Наталія Габрух
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Біля метро «Палац Україна» запрацювала книгарня від видавництва Vivat.

Про це пише The Village Україна.

Нова книгарня матиме більшу площу, ніж вже існуюча, яка знаходиться на Подолі в Києві. Книгарня також буде обладнана вищими полицями, здатними вмістити більше книг, як повідомляють представники команди.

Там додають, що, крім кави, у новому закладі можна буде купити вино.

У зв'язку з відкриттям книгарні 16-17 грудня проведуть поетичні виступи з метою збору коштів для ЗСУ, сесію арттерапії та автограф-сесію з військовим та блогером Павлом «Паштетом» Белянським (автор роману «Я працюю на цвинтарі», за яким зняли фільм).

Повний розклад можна знайти за посиланням. Також до відкриття книгарні анонсують знижки до 70%.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 101

Режим роботи: щодня з 10:00 до 21:00

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Хотіли б відвідати нову книгарню Vivat?
Опубліковано: 17 грудня 2023
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