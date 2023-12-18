В Ірпені відремонтують ще дві багатоповерхівки, які були пошкоджені обстрілами

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Наталія Габрух
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Найближчими днями в Ірпені розпочнуть капітальний ремонт ще двох багатоповерхівок, які були пошкоджені обстрілами.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Ремонт відбудеться в двох житлових будівлях, розташованих за адресами: вулиця Миру, 10 та вулиця Котляревського, 54А. Кошти на відновлення будинків виділив Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Міська влада вже провела тендер та обрала підрядника.

У будинку на Котляревського, 54А повністю вигорів дах та квартири у двох під’їздах, вибиті вікна, третина балконів пошкоджена. Зусиллями волонтерів, мешканців, комунальників та Міжнародного Комітету Червоного Хреста вдалось відновити дах.

Зараз буде виконано такі роботи:

  • ремонт вхідних груп та під'їздів;
  • заміна пошкоджених плит перекриття;
  • заміна вікон у квартирах та під’їздах;
  • реконструкція та утеплення балконів;
  • встановлення огорожі на даху;
  • встановлення пандусів.

Ремонтні роботи планують закінчити до вересня 2024 року.

Над ремонтом будинку на вулиці Миру, 10 працюватиме той самий підрядник, що й на Котляревського. Найважливіше, що буде проведено відновлення залізобетонних конструкцій у четвертому під’їзді, де була пошкоджена стіна.

Під час ремонту проведуть такі роботи:

  • замінять всі комунікації;
  • відремонтують пошкоджені перегородки;
  • зроблять ремонт в під’їздах;
  • реконструюють та утеплять балкони;
  • встановлять пандуси.

Підрядник має час на виконання робіт до червня 2024 року.

Проєктами капітального ремонту передбачають, серед іншого, повне утеплення обох будинків.

Перебіг ремонту контролюватиме технагляд та комісія Ірпінської міської ради.

Раніше ми писали, що в Ірпені відновили та відкрили ліцей, який сильно постраждав під час окупації.

Фото: скриншот з відео Олександра Маркушина, Андрій Кравчук

Як ви вважаєте, чи встигнуть відновити будинки до вказаних термінів?
Опубліковано: 18 грудня 2023
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