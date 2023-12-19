Що дарувати на Новий рік та Різдво: одяг, прикраси, декор від українських брендів

До Різдва й Нового року залишаються лічені дні, тож саме час дарувати близьким радість, усмішку та особливі подарунки. Борщ-намисто, київський худі, прикраси, натхненні Вифлеємською зіркою, доріжка із домотканого полотна та ще багато цікавого від українських брендів — у нашому святковому гіді.

Одяг та аксесуари

Різдвяний бокс BLOOMING X BOBKOVA

Чудову ідею для подарунку подрузі або мамі пропонує бренд BOBKOVA. У наборі — футболка з вишитою синьо-жовтою сніжинкою та різдвяний вінок із голландської ялинки нобіліс, прикрашений евкаліптом і новорічною гірляндою.

Футболку можна придбати окремо.

Ціни: різдвяний бокс BLOOMING X BOBKOVA — 5500 грн, футболка з вишитою крижинкою — 1750 грн

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Шкарпетки з мохеру VISH

Шкарпетки — чудовий презент, тим паче якщо вони з мохеру та виконані повністю вручну. Бренд пропонує багато кольорів. Ми радимо зупинитися на блакитних.

VISH рекомендує поєднувати шкарпетки зі штанами з льону та віскози, мохеровими светрами та худі.

Ціни: блакитні шкарпетки з мохеру — 700 грн

Де купити: на сайті

Худі з любов’ю до Києва an.che

Утеплений худі з вишивкою, присвячений українській столиці, — гарний подарунок не тільки для киян. Київський худі від бренду an.che — ніжно-блакитного кольору.

Ціни: теплий худі з вишивкою «Київ» — 1650 грн

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Прикраси

Керамічне намисто «Борщ» babusia.jewelry

Бренд babusia.jewelry зібрав в одній каструлі буряк, моркву, ароматну цибулю, домашню картоплю, помідори, капусту з грядки та часник і створив ідеальне намисто для подарунку українській дівчині.

У наявності є варіанти із червоною та зеленою каструлею.

Ціни: керамічне намисто «Борщ» — 2900 грн

Де купити: Instagram

Кулон у вигляді сирного коника Tycho

Створюючи цю прикрасу, засновниця бренду надихнулася давнім гуцульським ремеслом. Столицею сирних коників вважають село Брустури, що на Косівщині. Навколо їстівної іграшки є безліч історій і легенд.

Над дизайном коника паралельно працювали різні ювеліри в кількох містах. Бренд створив кулони у двох варіантах — більш автентичному та більш сучасному. Назви в прикрас символічні: на честь місяців, коли вони були готові — Травень і Червень.

Ціни: сирний коник «Червень» великий — 7800 грн, сирний коник «Травень» маленький — 3200 грн

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Підвіска «Зірка» JUL + LUTIKI

Цьогоріч два українські бренди об’єдналися, щоби створити різдвяну колекцію. Її основним візуальним елементом стала Вифлеємська зірка — один із найголовніших атрибутів Різдва. Українська художниця Поліна Мороз розробила авторський вигляд зірки, який доповнив своїм зображенням одяг та знайшов втілення в прикрасах.

Ціни: підвіска «Зірка» JUL + LUTIKI — 5199 грн

Де купити: на сайті

Домашній декор

Набір підсвічників «сон-трава» «Ґроно»

Для особливих моментів за святковим столом магазин красивих речей з українським характером підготував концептуальний набір свічників. Він складається із трьох виробів: це 2 підсвічники з ангелами та 1 — із квіткою.

Ціни: набір підсвічників «сон-трава» — 4860 грн

Де купити: на сайті

Зірка з підсвічуванням Manyrays Tarlini Home

Декоративна зірка від Tarlini Home стане гарним подарунком на різдвяно-новорічні свята та чудовою прикрасою на ялинку. Вона сяє завдяки LED-ліхтарикам всередині.

Зірка виготовлена зі щільного картону, представлена в трьох кольорах (фіолетовому, сріблясто-сірому та червоному) та трьох розмірах.

Ціни: зірка з підсвічуванням Manyrays — 490 грн

Де купити: на сайті

Керамічна свічка Повітруля NADRA

Свічка Повітруля від нового українського бренду NADRA має глибокий аромат ладану з пряним мускусом.

Час її горіння до повного згорання — 10–12 годин. Коли ж віск закінчиться, у посудину можна повторно перезалити свічку або ж використовувати її як елемент декору.

Ціни: керамічна свічка Повітруля — 2300 грн

Де купити: Instagram

Обнімун від творчої майстерні «Так»

Обнімуна придумали, щоб кожен легко міг розповісти про свої почуття і зізнатися в коханні. Мамі, татові, дітям, друзям, навіть самому собі. Його виготовляють молоді люди з інвалідністю з творчої майстерні «Так».

Складно пояснити словами — даруй Обнімуна. Він завжди готовий щиро й гаряче обійматися, нагадуючи про турботу близьких.

Ціни: маленький обнімун — 450 грн, великий — 1200 грн

Де купити: Instagram

Доріжка Ружа із домотканого полотна hey.guide

Зірка Ружа вважається найсвятішим символом людства, що показує модель створення Всесвіту. Своєю формою Ружа візуалізує розгортання і згортання Всесвіту.

Ця доріжка зроблена з домотканої лляної тканини, якій уже близько ста років. Її широко використовували в Україні до появи промислового виробництва.

Ціни: синя доріжка Ружа із домотканого полотна — 2500 грн

Де купити: на сайті

Плед «Дерево життя» Orner

Дерево Життя уособлює взаємозв’язок людини і природи, минулого, сьогодення та майбутнього, неба та землі. Воно завжди квітне, що означає сьогодення людини. На верхівці Дерева росте особлива квітка, відділена від інших. Це — вогняна нескінченна енергія, з якою ми йдемо по життю.

Плед «Дерево життя» стане не тільки гарним другом у ваших п’ятничних посиденьках та недільних вечорах перед телевізором, а й чудовим доповненням інтер’єру.

Ціни: плед «Дерево життя» — 1799 грн

Де купити: на сайті

Ігри

Настільна гра «Вандрівка» meanit.really

Головне завдання гри — перемогти. Усі гравці відправляються в подорож, ціль якої — набрати якомога більше спогадів про неї. Для цього потрібно зібрати шість карток-спогадів, які поділені по емоціях. Якщо ви першими викладете шість різних емоцій на стіл — перемога ваша.

Ціни: настільна гра «Вандрівка» — 700 грн

Де купити: Instagram

Механічні 3D-пазли «Науково-дослідне судно» Ugears

Кожен із виробів Ugears є механічним дивом, що рухається без батарейок і складається без клею. Усі їхні моделі — це не просто конструктори, а певні ідеї, які формуються в процесі створення. 3D-пазли «Науково-дослідне судно» — не виняток. Даруйте їх тим, кому до душі морські подорожі.