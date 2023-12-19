«Укрзалізниця» запускає Dnipro City Express: розклад руху та вартість квитків

«Укрзалізниця» з 20 грудня запускає в Дніпрі оновлену систему приміського сполучення Dnipro City Express.

Про це повідомляють у пресслужбі «Укрзалізниці».

«Як і в Києві, City Express в Дніпрі призначений для того, щоб поєднати максимально зручним сполученням велике місто з його передмістям та містами-сателітами», — йдеться у повідомленні.

На першому етапі проєкту Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро — Камʼянське та зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Камʼянське.

Зазначається, що поїзди відправлятимуться з Дніпра о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10.

Зворотно, з Камʼянського, поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Час в дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції становитиме приблизно 40 хвилин, а вартість — від 12 до 18 гривень.

«На маршруті курсуватимуть відновлені на потужностях "Укрзалізниці" електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще — портами Type-C та USB для зарядки гаджетів», — зазначають в «Укрзалізниці».

Квитки на поїзди доступні в чат-боті «Укрзалізниці».

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Фото: з відкритих джерел