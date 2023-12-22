Нічна атака дронів на Київ: пошкоджено будинки у Солом'янському та Дарницькому районах

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Валерія Гуржий
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Вночі росіяни атакували Київ дронами, внаслідок чого у місті є часткові руйнування у житлових будинках у Солом'янському та Дарницькому районах.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Солом’янському районі внаслідок влучання в житловий будинок частково зруйновні несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Також було загоряння в одній з квартир. Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці. Також постраждали автівки під будинком.

У Дарницькому районі, де уламки БПЛА впали у приватному секторі, загорівся недобудований будинок. Його оперативно загасили. Постраждалих немає.

Фото: Los Solomas, ДСНС, УНІАН, РБК-Україна

росіяни коли-небудь заспокоються?
Опубліковано: 22 грудня 2023
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