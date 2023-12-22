У парку "Партизанської слави" знесуть незаконно побудоване кафе

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Валерія Гуржий
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Суд зобов'язав власників знести самочинно збудоване кафе на території ландшафтного парку «Партизанська Слава» та озера Великого, яке входить до ландшафтного заказника місцевого значення «Червонохуторські озера».

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що одне зі столичних товариств самочинно побудувало кафе на земельній ділянці площею 0,17 га, вартістю 8,5 млн грн, яка відноситься до природно-заповідного та водного фондів.

Регіональні ландшафтні парки, як і ландшафтні заказники належать до природно-заповідного фонду України, а чинним законодавством заборонено їх використання під розміщення закладів комерційного призначення, а тим більше – під будівництво.

Рішення суду перебуває на виконанні.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 22 грудня 2023
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