У парку "Партизанської слави" знесуть незаконно побудоване кафе

Суд зобов'язав власників знести самочинно збудоване кафе на території ландшафтного парку «Партизанська Слава» та озера Великого, яке входить до ландшафтного заказника місцевого значення «Червонохуторські озера».

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.



Встановлено, що одне зі столичних товариств самочинно побудувало кафе на земельній ділянці площею 0,17 га, вартістю 8,5 млн грн, яка відноситься до природно-заповідного та водного фондів.

Регіональні ландшафтні парки, як і ландшафтні заказники належать до природно-заповідного фонду України, а чинним законодавством заборонено їх використання під розміщення закладів комерційного призначення, а тим більше – під будівництво.



Рішення суду перебуває на виконанні.

Фото: Київська міська прокуратура