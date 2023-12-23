Біля кінотеатру «Жовтень» на Подолі запрацював бар «Цегла»

На вулиці Ярославській, поблизу кінотеатру «Жовтень» відкрився бар «Цегла». Це вже третій заклад мережі, перші два запустили у Львові.

Про це пише The Village Україна.

У закладі особливу увагу приділено барній стійці, де передбачили «максимальну кількість посадкових місць для комунікації гостей і барменів», як пояснюють у команді. Додатково встановили аркадний ігровий автомат.

У барі пропонують шоти, авторські та класичні коктейлі, міцний алкоголь, а також настоянки, зокрема крафтову лимончелу. Усі коктейлі продаються за однією ціною.

З їжі у меню є бургери, діпи, нагетси, сир у фритюрі та горішки. Найближчим часом планують додати джеркі з курятини та яловиччини, які виготовлятимуть у власній сушарці.

Ціни: класичні коктейлі — 165 грн, авторські коктейлі — 170 грн, лимончела — 75 грн, сангріта — 25 грн, картопляні діпи — 65 грн, нагетси — 75 грн, гамбургер — 130 грн, сир у фритюрі — 115 грн

Адреса: вул. Ярославська, 17

Режим роботи: щодня з 13:00 до 23:00