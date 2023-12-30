27 пам'яток археології передали на облік Департаменту охорони культурної спадщини КМДА

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Валерія Гуржий
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Департамент охорони культурної спадщини КМДА взяв на державний облік 27 пам’яток археології.

На державний облік взяли:

  • Городище з посадом Троєщина-Вигурівщина 10–12 ст.;
  • Залишки Богоявленського собору Києво-Братського монастиря кінця 17–18 ст. (вул. Григорія Сковороди, 2);
  • Культурний шар Києво-Печерського монастиря 10–20 ст.(вул. Лаврська, 9);
  • Культурний шар Копиріва кінця 10–13 ст. (пл. Львівська та прилеглі до неї ділянки міської забудови);
  • Могильник 10 ст. на горі Юрковиці (північний схил г. Юрковиця);
  • Палац 10 ст. (Андріївський узвіз, 38);
  • Печі для випалу вапна 11 ст. (вул. Ірининська, 5–6);
  • Печі для випалювання плінфи 10 ст. (вул. Володимирська, 2);
  • Багатошарове поселення на Старокиївській горі (вул. Володимирська, 2);
  • Поселення трипільської культури в урочищі Лиса гора 3 тис. до н. е. (вул. академіка Писаржевського);
  • Поселення пізньотрипільської культури Софіївського типу 3100–2500 р. до н. е. ( (між вул. Олени Теліги та Кирилівською);
  • Фундаменти стін двору митрополита 11–13 ст. (вул. Володимирська, 24);
  • Культурний шар Гнилецького печерного монастиря 12 ст. (ур. Церковщина);
  • Фундаменти будівлі (лазні) 11–12 ст. (вул. Володимирська, 24);
  • Фундаменти палацу (південного) 10–11 ст. (вул. Володимирська, 2);
  • Фундаменти палацу (західного) 10–11 ст. (пров. Десятинний, 7);
  • Фундаменти (залишки) різночасових споруд 10–12 ст. (вул. Володимирська, 2);
  • Фундаменти Софійських воріт кінця 17 ст. (вул. Володимирська, 11);
  • Фундаменти та залишки стін церкви Успіння Богородиці 12 ст. (пл. Контрактова);
  • Залишки храму 12–13 ст. (вул. Андріївська, 7);
  • Залишки фундаментів церкви 11–13 ст. (вул. Борисоглібська, 11);
  • Залишки фундаментів церкви Св. Василя (Трьохсвятительської) 12 ст.
  • Монастирський льох 1713 р. у садибі Михайлівського Золотоверхого монастиря (вул. Трьохсвятительська, 4–6);
  • Залишки Федорівського храму 1874 р. (вул. Багговутівська, 4а);
  • Фундаменти дзвіниці Свято-Пантелеймонівського монастиря у Феофанії 1863 р.;
  • Фундаменти дзвіниці Троїцької церкви у Китаєві 1835 р.;
  • Комплекс підземних споруд у садибі Софійського собору (вул. Володимирська, 24).

Фото: КЗ "Центр консервації предметів археології"

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Опубліковано: 30 грудня 2023
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