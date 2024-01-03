Забудовник хоче позбавити статусу пам’ятки історичну будівлю на Рейтарській

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Ірина Маймур
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Компанія-забудовник «НЕСТ» просить суд скасувати статус памʼятки для будівлі Київського повітового земства 1913 року, розташованій на Рейтарській, 37.

Про це повідомляють у пам’яткоохоронній спільноті «Цегла».

Активісти отримали інформацію з Державного реєстру судових рішень.

ТОВ «Рейтарське», що входить у групу компаній забудовника «НЕСТ», просить суд скасувати наказ Мінкульту про перебування пам’ятки в Реєстрі та внести відповідні зміни, шляхом виключення охоронного статусу закріпленого за будівлею.

Раніше «НЕСТ» заявляв, що планує реставрувати памʼятку на Рейтарській, 37, а головна місія компанії — «збереження історичної спадщини».

Сьогодні на майданчику знову з’явилися будівельники.

Раніше ми писали, що забудовник «НЕСТ» почав зносити історичний флігель на Рейтарській, 37А. У департаменті культурної спадщини КМДА заявили, що проєкт знесення не погоджували. Поліція відкрила проти забудовника кримінальне провадження, і демонтаж історичної будівлі на деякий час припинили. Однак забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю, зокрема старовинний флігель.

Пізніше роботи поновлювали, а на захист будівлі виходили активісти.

Фото: «Цегла»

Чи вдасться активістам врятувати будівлю?
Опубліковано: 03 січня 2024
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