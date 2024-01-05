Кияни закликають врятувати будинок Замкова 1899 року, який хочуть знести заради ТЦ — петиція

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Ірина Маймур
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Кияни закликають зберегти будинок Замкова 1899 року. Він розташований на вулиці Івана Франка, 26.

Відповідну петицію зареєстрував активіст Дмитро Перов.

Він повідомляє, що протягом минулого року в будинку Замкова було розібрано дах, і роботи тривають донині.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року земельна комісія Київради проголосувала за передачу ділянки з будинком під будівництво ТРЦ. Раніше дім позбавили статусу пам’ятки історії.

Будівлю звели в 1899 році на замовлення адвоката Окружного суду Київської губернії — Семена Григоровича Замкова в стилі класицизм. У радянський період тут розташовувалося комунальне житло, а вже в часи незалежності — комерційні приміщення та архів суду.

Фото: Дмитро Перов, «Цегла»

Як ви думаєте, чи вдасться врятувати будівлю?
Опубліковано: 05 січня 2024
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