Кияни закликають врятувати будинок Замкова 1899 року, який хочуть знести заради ТЦ — петиція

Кияни закликають зберегти будинок Замкова 1899 року. Він розташований на вулиці Івана Франка, 26.

Відповідну петицію зареєстрував активіст Дмитро Перов.

Він повідомляє, що протягом минулого року в будинку Замкова було розібрано дах, і роботи тривають донині.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року земельна комісія Київради проголосувала за передачу ділянки з будинком під будівництво ТРЦ. Раніше дім позбавили статусу пам’ятки історії.

Будівлю звели в 1899 році на замовлення адвоката Окружного суду Київської губернії — Семена Григоровича Замкова в стилі класицизм. У радянський період тут розташовувалося комунальне житло, а вже в часи незалежності — комерційні приміщення та архів суду.

Фото: Дмитро Перов, «Цегла»