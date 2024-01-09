Біля колеса огляду на Контрактовій площі запрацював ресторан і бар Pau Wau

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Наталія Габрух
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На Контрактовій площі біля колеса огляду відкрився ресторан і бар Pau Wau.

Про це пише The Village Україна.

«Pau Wau — ідеальне місце для зустрічі з друзями, родиною та бізнес-партнерами. В барі ви можете насолодитися сніданком, обідом або вечерею в приємній атмосфері», — коментують у закладі.

У Pau Wau можна скуштувати сніданки, салати, мʼясні та рибні страви. Крім цього у меню є кава з десертами, вино, а також класичні й авторські коктейлі.

У закладі подають ягідний Cherokee Punch на основі білого рому, Django з суміші віскі, темного рому й смажених лісових горіхів та Wendigo з копченого джину, шоколадного віскі й агави.

Кожної пʼятниці та суботи у Pau Wau обіцяють проводити вечірні електронні сети з музикою від київських диджеїв.

Ціни: бельгійська вафля з лососем — 250 грн, теплий салат з яловичиною — 270 грн, салат «Цезар» — 270 грн, бульйон з куркою — 150 грн, каре яловичини — 800 грн, сібас з селеровим соусом і бататом — 300 грн, картопля фрі — 90 грн, чизкейк — 210 грн, авторські коктейлі — по 290 грн

Адреса: вул. Петра Сагайдачного, 22/1

Режим роботи: 11:00–22:00 (неділя-четвер), 11:00–23:00 (пʼятниця, субота)

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Хотіли б відвідати Pau Wau?
Опубліковано: 09 січня 2024
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