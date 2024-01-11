З початку повномасштабної війни через простой транспорту Київ втратив більше 9,7 млрд гривень

З 24 лютого 2022 року по 9 січня 2024 року тривалість тривог у Києві становила 1 115 годин. За цей час тільки через простой громадського транспорту місто втратило більше 9,7 млрд грн.

Про це пише "Економічна правда".

Ці дані робилися із розрахунку, що година простою транспорту завдає столиці збитків на 8,7 млн грн. Цю цифру рік тому озвучила ГО "Пасажири Києва".

Прямі втрати комунальників здаються невеликими, зважаючи на безпекові ризики. Так, "Київпастранс" прозвітував, що у 2022 році перевіз 144,3 млн пасажирів – на 40,9% менше, ніж у 2021 році. Дохід скоротився до 1,37 млрд грн. Дохід "Київського метрополітену" у 2022 році знизився вдвічі до 1 млрд грн. За той рік з 5:00 до 23:00 у столиці тривоги тривали 631 годину. Це еквівалентно місячному простою транспорту або 200 млн грн доходу.

З початку повномасштабної війни у столиці пролунали 950 тривог. Серед найінтенсивніших періодів тривог і подекуди ракетних атак – початок великої війни, коли Київ протягом місяця перебував в облозі, травень 2023 року, а також останні два місяці, коли росіяни почали нову "зимову кампанію" обстрілів українських міст. Найбільш "завантажений" цієї зимиперіодчасу - з 11до 15 годин дня. У жовтні було найменше тривог зпочатку великої війни.

Фото: Київпастранс