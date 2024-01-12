Вагони для київського метро закупили зі збитками у понад 13 млн гривень

Одному із заступників КП «Київський метрополітен» повідомили про підозру у службовій недбалості через збитки у 13 млн гривень при закупівлі вагонів.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, у період 2012-2017 років КП «Київський метрополітен», використовуючи кошти, надані за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, уклало договори з двома акціонерними товариствами рф щодо виробництва та поставки останніми вагонів для метрополітену. Вказаними договорами передбачені штрафні санкції за порушення умов поставки вказаних вагонів.



У період 2013-2014 років постачальники порушили умови договору та у визначені терміни не поставили вагони на адресу КП «Київський метрополітен». Однак підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без вирахування суми штрафу, чим заподіяв комунальному підприємству збитки в розмірі 13,1 млн грн.



На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: Depositphotos