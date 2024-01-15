У Києві відновили оригінальний вітраж, який прикрашав вхід в одну з найстаріших аптек міста

У Києві відновили оригінальний вітраж, який прикрашав вхід до аптеки на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

Восени 2023 року в аптеці почали ремонт. Завдяки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА історичні двері вдалося врятувати . Їх відновили спільнокоштом у первісному вигляді. Вітраж виготовила мисткиня Лариса Піша.

Будинок Фальберга у якому сьогодні знаходиться комунальна аптека «Фармація» був збудований у 1894 р. За проєктом архітектора Л. Вольфмана, у стилі — класицизм. У 1918 р. тут знаходилось посольство Білоруської народної республіки в Українській державі. А в радянський час тут жив видатний український кардіохірург Микола Амосов.

Раніше ми писали, що активісти відтворили за оригінальним кресленням столітні двері аптеки на Хмельницького.

Фото: Дмитро Перов