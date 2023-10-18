Кияни зібрали гроші на реставрацію старовинних дверей аптеки на Хмельницького

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Ірина Маймур
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Кияни зібрали кошти на реставрацію дверей однієї з найстаріших аптек Києва на вулиці Богдана Хмельницького.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов.

На реставрацію витратять 10,5 тисяч гривень. Відновленням займатиметься громадська організація «Справжній Київ».

Комунальна аптека «Фармація» розташована на вулиці Богдана Хмельницького, 42 у колишньому прибутковому будинку Фальберга. Нещодавно там демонтували старовинні вітражні двері. Завдяки втручанню Департаменту комунальної власності м. Києва та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА їх вдалося зберегти.

Раніше ми писали, що на Львівщині на гроші німецького інвестора реставрують палац Гредлів.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 18 жовтня 2023
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