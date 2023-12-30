Активісти відтворили за оригінальним кресленням столітні двері аптеки на Хмельницького

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Валерія Гуржий
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Активісти відтворили за оригінальним кресленням історичні двері у будинку купця Фальберга (1893-1894 рр.), що на вулиці Хмельницького, 40.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

У радянський час була встановлена спрощена репліка дверей. Аби відновити історичний контекст, були використані автентичні матеріали з яких були виконані первісні конструкції, а саме дуб широколистий.

Також виготовлений новий оригінальний вітраж, що замінить імітацію вітражу, яка була розміщена в аптеці раніше.

Раніше ми писали, що зовнішні двері однієї з найстаріших аптек Києва на вул. Хмельницького, 42 відновити неможливо. Вони дуже зносилися та втратили конструктивні властивості через опади, тому активісти вирішили відтворити двері за оригінальним кресленням.

Фото: Дмитро Перов

Чудова робота?
Опубліковано: 30 грудня 2023
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