Для відбудови зруйнованого житла: у Харкові відкрили безкоштовну школу будівельників

96
Ірина Маймур
share share

Харківський підрозділ «Добробату» відкрив у місті безкоштовну експрес-школу будівельників для відновлення житла, пошкодженого обстрілами рф.

Про це пише «Накипіло».

У школі навчають людей на:

  • монтажників світлопрозорих конструкцій;
  • плиточників;
  • мулярів;
  • монтажників фасадних систем;
  • малярів-штукатурів;
  • покрівельників;
  • гіпсокартонників;
  • монтажників підвісних систем.

Курси переважно практичні, проходять офлайн і тривають до чотирьох тижнів залежно від обраної спеціальності. Окрім фахових консультацій, на курсах є такі модулі:

  • з домедичної допомоги, мінної небезпеки,
  • психології;
  • фінансової грамотності.

Матеріали для навчання частково надає бізнес. Наразі активісти в пошуку партнерів, які готові надати матеріали для інших напрямків школи.

Волонтери наголошують, що готові взяти на навчання людей з інших регіонів. За потреби їх можуть забезпечити житлом та харчуванням.

Навчання в школі розпочали 11 грудня. Першими почали вчити на монтажників фасадних систем. Учасники курсу та волонтери відновлювали лікарню в Помірках у Харкові, яка зазнала обстрілу рф.

Навчання на монтажників вікон і дверей почнуть з 22 січня, а на плиточників — від 29 січня.

У майбутньому хочуть створити аналогічні школу в Києві, Чернігові, Сумах, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі.

Доєднатися до школи будівельників можна за посиланням.

Раніше ми писали, що Made in Ukraine та «Добробат» запустили ініціативу «Зігрій»: українцям пропонують в'язати теплі речі для військових.

Фото: «Накипіло»

Як вам така ініціатива?
Опубліковано: 16 січня 2024
share share
Рада підтримала створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних Рада підтримала створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних Гіпермаркети «Ашан» закриваються у Запоріжжі та Кривому Розі Гіпермаркети «Ашан» закриваються у Запоріжжі та Кривому Розі У Києві втричі збільшилися спроби забудови заповідників: що кажуть екологи У Києві втричі збільшилися спроби забудови заповідників: що кажуть екологи На Київщині частково відновили рух Гостомельським мостом На Київщині частково відновили рух Гостомельським мостом У Києві пройде фотовиставка, присвячена загиблому на війні поету Максиму «Далі» Кривцову У Києві пройде фотовиставка, присвячена загиблому на війні поету Максиму «Далі» Кривцову У центрі Києва та на Троєщині демонтують незаконні вивіски: адреси У центрі Києва та на Троєщині демонтують незаконні вивіски: адреси Стало відомо, скільки пасажирів втратило метро через закриття перегону на «Деміївській» Стало відомо, скільки пасажирів втратило метро через закриття перегону на «Деміївській» Закриття метро на Теремки переповнило громадський транспорт там, де підземка працює Закриття метро на Теремки переповнило громадський транспорт там, де підземка працює
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.