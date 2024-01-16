Для відбудови зруйнованого житла: у Харкові відкрили безкоштовну школу будівельників

Харківський підрозділ «Добробату» відкрив у місті безкоштовну експрес-школу будівельників для відновлення житла, пошкодженого обстрілами рф.

Про це пише «Накипіло».

У школі навчають людей на:

монтажників світлопрозорих конструкцій;

плиточників;

мулярів;

монтажників фасадних систем;

малярів-штукатурів;

покрівельників;

гіпсокартонників;

монтажників підвісних систем.

Курси переважно практичні, проходять офлайн і тривають до чотирьох тижнів залежно від обраної спеціальності. Окрім фахових консультацій, на курсах є такі модулі:

з домедичної допомоги, мінної небезпеки,

психології;

фінансової грамотності.

Матеріали для навчання частково надає бізнес. Наразі активісти в пошуку партнерів, які готові надати матеріали для інших напрямків школи.

Волонтери наголошують, що готові взяти на навчання людей з інших регіонів. За потреби їх можуть забезпечити житлом та харчуванням.

Навчання в школі розпочали 11 грудня. Першими почали вчити на монтажників фасадних систем. Учасники курсу та волонтери відновлювали лікарню в Помірках у Харкові, яка зазнала обстрілу рф.

Навчання на монтажників вікон і дверей почнуть з 22 січня, а на плиточників — від 29 січня.

У майбутньому хочуть створити аналогічні школу в Києві, Чернігові, Сумах, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі.

Доєднатися до школи будівельників можна за посиланням.

Раніше ми писали, що Made in Ukraine та «Добробат» запустили ініціативу «Зігрій»: українцям пропонують в'язати теплі речі для військових.

Фото: «Накипіло»