Для відбудови зруйнованого житла: у Харкові відкрили безкоштовну школу будівельників
Харківський підрозділ «Добробату» відкрив у місті безкоштовну експрес-школу будівельників для відновлення житла, пошкодженого обстрілами рф.
Про це пише «Накипіло».
У школі навчають людей на:
- монтажників світлопрозорих конструкцій;
- плиточників;
- мулярів;
- монтажників фасадних систем;
- малярів-штукатурів;
- покрівельників;
- гіпсокартонників;
- монтажників підвісних систем.
Курси переважно практичні, проходять офлайн і тривають до чотирьох тижнів залежно від обраної спеціальності. Окрім фахових консультацій, на курсах є такі модулі:
- з домедичної допомоги, мінної небезпеки,
- психології;
- фінансової грамотності.
Матеріали для навчання частково надає бізнес. Наразі активісти в пошуку партнерів, які готові надати матеріали для інших напрямків школи.
Волонтери наголошують, що готові взяти на навчання людей з інших регіонів. За потреби їх можуть забезпечити житлом та харчуванням.
Навчання в школі розпочали 11 грудня. Першими почали вчити на монтажників фасадних систем. Учасники курсу та волонтери відновлювали лікарню в Помірках у Харкові, яка зазнала обстрілу рф.
Навчання на монтажників вікон і дверей почнуть з 22 січня, а на плиточників — від 29 січня.
У майбутньому хочуть створити аналогічні школу в Києві, Чернігові, Сумах, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі.
Доєднатися до школи будівельників можна за посиланням.
Раніше ми писали, що Made in Ukraine та «Добробат» запустили ініціативу «Зігрій»: українцям пропонують в'язати теплі речі для військових.
Фото: «Накипіло»